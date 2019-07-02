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  3. 02 Temmuz 2019 16:16

Fehmi Koru'ya saldırı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin isim vermeden FETÖ ile ilgisi olduğunu belirterek 'Serbest dolaşması normal değil' dediği Fehmi Koru'nun internet siteleri hacklendi. İnternet sitelerine saldırılan Fehmi Koru açıklama yaptı: Takipçilerimizden özür dileriz.

Fehmi Koru'ya saldırı
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Gazeteci Fehmi Koru’nun internet sitelerine saldırı düzenlendi. Son zamanlarda blogundaki hükümeti eleştiren yazılarıyla gündemde olan Koru, Twitter adresinden yaptığı açıklamada takipçilerinden özür diledi.

'Serbest dolaşması normal değil'

Kendi adını taşıyan blogu ve kurduğu haber sitesi saldırıya uğrayan Koru, siteleri geri almak için uğraştıklarını söyledi. Koru, “Bir siber saldırı sonucu önce Ocak Medya haber sitemiz erişilmez oldu, bugün erken saatlerden itibaren de fehmikoru.com sitemiz. İkisini de geri almaya çalışıyoruz. Sürekli okurlarımız, yazarlarımız ve takipçilerimizden özür dileriz” dedi.

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