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  3. 02 Şubat 2021 17:40

Fen bilimleri ödevi meteor sanılınca...

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir bahçede bulunan kaya parçası meteor sanılarak paniğe neden oldu.

Fen bilimleri ödevi meteor sanılınca...
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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Malanda Eyalet Okulu'nun bahçesinde bulunan kaya gök taşı meteoru sanıldı.

Okul yönetimi paniğe kapıldı. Okul bahçesine güvenlik şeridi çekilerek, okula giriş çıkışlar kapatıldı.

Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları polis ve NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi. Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.

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