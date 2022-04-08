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Fenerbahçe camiası isyan etmişti: Fenerbahçe Koleji, Bahçeşehir Koleji iş birliği durduruldu

Fenerbahçe camiası isyan etmişti: Fenerbahçe Koleji, Bahçeşehir Koleji iş birliği durduruldu

Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ile yaptığı iş birliğini Fenerbahçe camiası ve velilerden gelen tepkiler üzerine durdurma kararı aldı.

Fenerbahçe Koleji'yle Bahçeşehir Okulları arasında 23 Mart'ta imzalanan sözleşme, okulun isminin değişecek olması nedeniyle velilerin eleştirisine neden olmuştu.

Tepkiler üzerine bugün bir gelişme yaşandı.

 Fenerbahçe Koleji'nde okuyan öğrencilerin velilerine gönderilen e-postaya göre anlaşma iptal edildi; okulan aynı isimle eğitim hayatına devam etmesi kararı alındı:

"Fenerbahçe Kolejimiz ve Bahçeşehir Okulları arasında yapılması planlanan işbirliği çerçevesinde okulumuzun Bahçeşehir Okulları'nın eğitim sistemi ile gelecek dönemlerde eğitim hayatına devam etmesi planlanmaktaydı.

Tüm süreçlerin her iki kurum tarafında da titizlikle istişare edildiği işbirliğinin hayata geçmesi aşamasında değerli velilerimizin çoğunluğunun katılımı ile kolejimizde bir toplantı yapılmış sonrasında da kulübümüzde velilerimizi temsilen gelen bir heyet ile Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Bu toplantıların akabinde Bahçeşehir Okulları ile yeniden görüşülmüş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan taleplerin, yapılması planlanan işbirliği ile mevcut koşullar altında gerçekleşemeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Sonuç olarak, okullarımızın Fenerbahçe Spor Kulübü iştiraki olarak Fenerbahçe Koleji adı altında faaliyetini sürdürmesi kararı alınmıştır. Kulübümüz gelecek dönemlerde Fenerbahçe Koleji'nin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir yapı kazanması için kurumsal işbirlikleri dahil olmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye devam edecektir."

 'OKULDA BAYRAM VAR'
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kongre üyesi Kerem Bozyayla, kararla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu ve okulda bayram havası estiğini söyledi.

Etiketler fenerbahçe kolej eğitim
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