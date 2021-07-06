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FETÖ lideri Gülen'in akrabası tutuklandı

FETÖ lideri Gülen'in akrabası tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fethullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda; FETÖ lideri Fethullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu, örgüt içerisinde 'Bölge Talebe Mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, FETÖ mensuplarınca kullanıldığı bilinen kripto haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen yakalandı.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Etiketler Gözaltı Tutuklama Operasyon Karabağlar Fethullah Gülen ByLock FETÖ Munise Gülen
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