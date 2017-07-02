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  3. 02 Temmuz 2017 09:52

FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı

Nevşehir merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı
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Nevşehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile meslekten ihraç edilen ayrıca halen görevde olan polislerin de aralarında bulunduğu Abdurrahman S., Adem G., Ahmet K., Ayhan K., Emin A., Durmuş Ali B., Harun B., Hayri Y., Mustafa D., Mustafa K., Murat Ç., Murat Ş., Selahaddin D., Seyfettin P. ile Vahap Ş'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

 

DHA

operasyon , nevşehir , gözaltı , fetö