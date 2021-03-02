FETÖ'nün darbe girişimi davasında tarih belli oldu
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
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