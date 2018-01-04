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  3. 04 Ocak 2018 09:36

FETÖ'nün ''Mor Beyin'' tuzağından 225 FETÖ'cü çıktı

MİT’in yürüttüğü çalışmayla ‘Mor Beyin’ uygulamasını kullandığı anlaşılan 225 FETÖ’cünün, gerçek ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

FETÖ'nün ''Mor Beyin'' tuzağından 225 FETÖ'cü çıktı
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Yeni Şafak’tan Osman Özgan’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün, ‘Mor Beyin’ adı altındaki bazı müzik ve namaz programlarını kullanan 11 bin 480 GSM numarasını irade dışı ByLock’a yönlendirdiğini açıkladı.

Söz konusu listede yer alan ve hakkında ByLock dışında hakkında delil bulunmayanlar tahliye edildi.

Yapılan incelemede, bazı kişilerin iki telefon numarasının olduğu ve numaranın birisinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock’un kullandığı belirlendi. Bu durumda olup tutuklu bulunanlar hakkında ise tahliye işlemi uygulanmadı.

 MİT’in yürüttüğü çalışmayla ‘Mor Beyin’ uygulamasını kullandığı anlaşılan 225 FETÖ’cünün, gerçek ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. 225 FETÖ’cü, 11 bin 480 kişilik listede yer almıyor.

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