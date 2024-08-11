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Filistin lideri Mahmud Abbas, TBMM'de konuşacak

Filistin lideri Mahmud Abbas, TBMM'de konuşacak
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Bu hafta 2 gün üst üste olağanüstü toplanacak olan TBMM, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacak. Mahmud Abbas TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak.

Tatile giren TBMM olağanüstü toplanacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un milletvekilliği düşürülen tutuklu Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının ardından yapılan olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak. Olağanüstü toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'nda katılacağı öğrenildi.

ABBAS GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

Olağanüstü toplantıyı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak. Kurtulmuş'un ardından Abbas, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

CAN ATALAY İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Hatay'dan TİP milletvekili seçilen ve daha sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP temsilcileri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na teslim etmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı talebini kabul etmesi beklenirken, tarihinde 16 Ağustos Cuma olması öngörülüyor.

TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU TOPLANACAK

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti, DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etmişti. Komisyon, başta Instagram'a getirilen ve dün kaldırılan erişim engeli olmak üzere dijital mecradaki diğer gelişmeleri görüşmek üzere 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.

Etiketler mahmud abbas filistin lideri TBMM meclis
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