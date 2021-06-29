Firari DHKP-C'li havalimanında yakalandı
DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Servet Ö., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Şüpheli savcılıkça serbeste bırakıldı.
DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan Servet Ö., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli savcılıkça serbeste bırakıldı.
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