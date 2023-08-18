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Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Can Ataklı'ya 18 Ağustos tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci- yazar Can Ataklı tarafından 18.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi'nin "Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde" çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Etiketler gazeteci can ataklı soruşturma
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