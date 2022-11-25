Gaziantep'te 7 günlük eylem yasağı

Gaziantep Valiliği, kent genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, valiliğe yapılan başvuruları olumlu sonuçlananlar dışındaki tüm eylem ve etkinliklerin 1 hafta süreyle yasaklandığı duyuruldu. Yasaklama kararının 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 25/11/2022 saat:13.00'dan - 01/12/2022 saat:23.59 arasında (7) gün boyunca yasaklanmıştır."