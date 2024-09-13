Gaziantep'te yatak fabrikasında yangın
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Gaziantep Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi, 3 iş yeri hasar gördü.
Gaziantep'te yatak fabrikasında çıkan ve 3 işyerinin etkilendiği yangın söndürüldü.
Gaziantep Havalimanı yolundaki Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredeki mobilya ve çuval fabrikasına da sıçrayan yangın, 15 itfaiye aracı ve 35 personelin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
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