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Genelge 81 ile gönderildi: Hastanelerde randevusuz dönem başlıyor

Genelge 81 ile gönderildi: Hastanelerde randevusuz dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medyadan Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesini paylaştı. Yeni karar göre artık hastanelerde randevusuz hasta kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu'nun sosyal medyadan yayınladığı bildiriye göre doktorlar artık randevusuz hasta kabul edecek.

Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Selim Köroğlu ayrıca, "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

hastanelere randevusuz hasta genelgesi

Etiketler hastane randevu mhrs randevusuz hasta sağlık bakanlığı
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