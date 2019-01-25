Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
Tarihe damga vuran kehanetler O gizli teori ortaya çıktı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandı...
Kanser hastalarının kabusu sona erdi !
Kanser hastalarının kabusu sona erdi !
Facebook, Whatsapp ve Instagram'a yeni özellik
Facebook, Whatsapp ve Instagram'a yeni özellik
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2019 21:48

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Josph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
A+ A-

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, "İki komutan, Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine ilişkin bir görüşme yaptı." ifadesini kullandı. 
Türkiye ile ABD'nin, NATO ortağı olarak uzun yıllara dayanan askeri ilişkiden faydalanmaya devam ettiğine dikkati çeken Ryder, Orgeneral Dunford'un, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine yönelik vaatlerini yinelediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Suriye'den çekilme talimatını değerlendirmek üzere Ankara'ya giden Dunford, burada mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Dunford, önceki hafta, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Güler ile bir kez daha görüşmüştü.

genelkurmay başkanı , dunford , mevkidaş , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM