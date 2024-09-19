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Giresun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Giresun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar suyla doldu
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçedeki tüm cadde ve sokakları suyla doldurdu. Yağışın ardından vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu, vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Giresun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar suyla doldu - Resim : 1

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düşen ilçede taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri yollarda suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlattı. 

Giresun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar suyla doldu - Resim : 2

Yağış bölgede aralıklarla sürerken, valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Giresun'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar suyla doldu - Resim : 3

DHA

Etiketler giresun tirebolu Giresul sel Tirebolu sel
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