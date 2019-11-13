Gökçek'in arkasında bıraktığı AOÇ zararı ortaya çıktı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin yarısına yakını tahsisler nedeniyle talan edilirken büyük bölümü de kamu kurumları ve özel kişilere kiralandı. Yaşanan büyük arazi kayıplarının yanısıra Atatürk mirası olan kurum, tahsil edilemeyen kiralar nedeniyle ürün satışını arttırsa da zarardan kurtulamıyor. AOÇ, 2018’i 4.3 milyon TL zararla kapattı.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı Kamu İşletmeleri Raporu’nu yayımladı. Raporun AOÇ ile ilgili bölümünde kurumun tarla, bağ ve bahçe ziraatı, sığırcılık başta olmak üzere hayvancılık, süt, süt ürünleri, şarap, bal, meyve suyu gibi ürünlerin üretim ve pazarlaması yaptığı belirtildi. Kurumun 2002 yılında 21 olan ürün çeşidinin 2018 sonunda 85’e ulaştığı, 250 dekar arazide 10 türde 24 çeşit meyve fidanı ürettiği bildirildi.

HASILAT ARTTI

Ürün çeşidinin artmasına bağlı olarak 2018 yılında kuruluşun satış hasılatının bir önce yıla göre yaklaşık yüzde 15,3 oranındaki artışla 77,4 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. Ancak kuruluş gelirlerinin büyük kısmının kira gelirlerinden oluştuğu ifade edilen raporda, “Bu nedenle kuruluşun 2018 yılı faaliyet karı yüzde 25,8 oranında azalarak 4.3 milyon lira olarak gerçekleşmiştir” denildi.

157 ALAN KİRADA

2018 yılına ilişkin son rakamlara göre AOÇ Müdürlüğü’nün, 87 resmi kurum, 69 özel kişi olmak üzere toplam 156 alanı kiralandı. 2018’de97,8 milyon liralık kira alacağının 33,4 milyon lirası tahsil edilebildi.

Atatürk Orman Çiftliği’nin alacaklarının tamamına yakını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarından oluşuyor. Tahsil edilemeyen 64,3 milyon TL’nin 64,1 milyon lirası Melih Gökçek’in başkanlığı döneminden kaldı. Bunun yüzde 90’ı olan 57,9 milyon lira da Ankara Şehirlerarası Terminali İşletmesi’nin kullandığı arazinin ödenmeyen kiralarından kaynaklanıyor.

METREKARESİ 10 KURUŞ

Ödenmeyen kiralar ve tahsis amacına aykırı kullanımlara ilişkin Sayıştay’ın sürekli uyarılarda bulunduğu AOÇ’nin sadece 2019 yılında yaklaşık 1 milyon metrekaresi kiralanmak üzere ihaleye çıkartıldı. Susuz’daki 657 bin metrekare arazi Nisan ayında, 300 bin 492 metrekare alan da Eylül ayında metrekaresi 10 kuruş bedelle kiralanmak istendi.