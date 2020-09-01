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  3. 01 Eylül 2020 13:46

Göktürk-1, Alparslan silüetini uzaydan görüntüledi

Muş'un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan'ın silüeti, 30 Ağustos'ta Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.

Göktürk-1, Alparslan silüetini uzaydan görüntüledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlandığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazılmıştı.

121 dönümde 442 metre

Traktör yardımıyla iki gün süren çalışmayla 121 dönüme kazınan 442 metre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki Alparslan'ın silüeti büyük ilgi görmüştü.

30 Ağustos'ta görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımla Sultan Alparslan’ın silüetinin, 30 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendiği açıklandı.

 Uydu görüntülerinin yer aldığı paylaşımda silüet net bir biçimde görüldü. 

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Göktürk-1 , Alparslan silüeti
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