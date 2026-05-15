  Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis cezası!

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar çıktı. Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik düzenlenen "yolsuzluk, rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 sanıklı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, eski başkan Kara’yı toplam 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2 milyon 500 bin TL para cezasına çarptırdı.

Niyazi Nefi Kara'nın yegeni H.C.G. 41 yıl 9 ay ve 2 milyon TL, odasında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı M.E.T. 40 yıl 20 ay ve 2 milyon TL, Müteahhit M.K. 22 yıl 8 ay ve 1 milyon 400 Bin TL ceza alırken yine tutuklu yargılanan belediye başkan yardımcısı S.C.B. tahliye edildi.

Savcının talebi üzerine haklarında tutuklama kararı çıkartılan ve mahkemeye gelmeyen işadamı İ.G. 22 yıl 15 ay 15 gün ve 1 milyon 400 bin TL , belediye iştiraki Toros et eski yöneticisi D.D. 16 yıl 28 ay 15 gün ve 1 milyon 166 bin 600 TL, halen Antalya Büyükşehir belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan M.O.K. 8 yıl 21 ay 15 gün, ve 540 bin TL para cezası aldı.

Mahkemeye gelmedikleri için D.D. ve İ.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İHA

Etiketler Manavgat Belediyesi davası Niyazi Nefi Kara
