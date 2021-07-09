Görüntüler bugün çekildi: Meteoroloji'den yarın için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Iğdır'da etkili olan sağanağın ardından dolu yağdı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı.

Kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığınırken, yollardaki sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Sağanağın ardından da kısa süre dolu etkili oldu. Iğdır Belediyesi ekipleri, çalışma başlatırken, bodrum katlar ile iş yerlerine dolan sular çekilerek, temizlendi.