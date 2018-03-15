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  3. 15 Mart 2018 22:52

Görüntülerden tespit edildi, yakalandı !

Bostancı Metro İstasyonu'nda bir kadına hakaret ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Görüntülerden tespit edildi, yakalandı !
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Bostancı Metro İstasyonu'nda bir kadına hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Pazartesi günü Bostancı Metro İstasyonu çıkışında, K.P. isimli kadının hakarete uğramasına ilişkin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.M, Altunizade Metro İstasyonunda yakalandı.

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

AA

hakaret , bostancı , metro
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