Gözaltındaki İmamoğlu'ndan nezarethanede dikkat çeken hamle

Gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nezarethanede kendisine battaniye getiren avukatlarına "gözaltındaki herkese getireceksiniz, sadece bana getirdiyseniz istemem" dediği öğrenildi.

19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile nezarethanede avukatları arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

Yaşananları CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Taşkın Özer şöyle anlattı:

“Ekrem Başkan’a avukatlar battaniye götürmek istedi. Başkan önce şunu dedi: ‘Bana getiriyorsanız, herkese getireceksiniz. Sadece bana getiriyorsanız, istemem.’ Biz de yaklaşık yüz battaniyeyi avukatlar aracılığıyla içeri gönderdik. Bu konuda bir sorun çıkmadı, emniyet güçleri yardımcı oldu.”