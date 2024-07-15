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Grit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Grit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, 15 Temmuz 2024 saat 18:23'de Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.8 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımında yer alan bilgiler şöyle:

GIRIT ADASI (AKDENIZ)

15.07.2024, 18:23:17 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.8 km

Etiketler deprem girit girit adası akdeniz
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