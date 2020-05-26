GSM operatörlerinin kavgası için Bakanlık'tan açıklama

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yakınlarını arayarak bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, iletişim sorunuyla karşılaşmış, operatörler ise problemin kendilerinden kaynaklanmadığına dair açıklamalar yapmıştı.

GSM operatörlerindeki soruna bu soruna ilişkin Karaismailoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımların BTK tarafından atıldığını belirtti.

'Kurumlarımız teyakkuz halinde'

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır."