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Güldür Güldür programındaki Bakan Koca skeci sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da yayınlanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla ilgili dikkat çeken bir skeç yayımlandı. 

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işlendi. 

Aşıların gelme, uygulanma tarihlerine ve Bakan Koca’nın cevaplarına gönderme yapılan skeç sosyal medyada gündem oldu. Skeç, “Pandemide çaresiz değiliz, çare sizsiniz” notuyla paylaşıldı.

Atilla'nın “Aşılar ne zaman gelecek” sorusuna, “Anlaştığımız tarihte”; “Hangi ülkelerden” sorusuna “Anlaştığımız ülkelerden” yanıtını verdiği anlar izleyiciyi güldürdü. 

 

Etiketler fahrettin koca show tv güldür güldür skeç
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