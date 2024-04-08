Gülse Birsel'den ''Avrupa Yakası geri dönüyor'' haberleriyle ilgili açıklama

Türk televizyonunun unutulmaz projelerinden olan Avrupa Yakası dizisinin, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döneceği söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Gülse Birsel'in yaptığı açıklamaya göre, bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Avrupa Yakası yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti.

"Dokunmayı sevmem, öpmem" deyip itiraf etti

Unutulmaz diziler arasında yer alan Avrupa Yakası'nın tekrardan yayınlanacağı iddia edilmişti.

Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.

"ÖZÜR DİLERİM"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Gülse Birsel, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz, filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."