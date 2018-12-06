Güvenlik güçlerinden park ve okul önlerinde uygulama

Çocukların güvenle yetişmeleri için gerçekleştirilen huzurlu parklar ve okul önü uygulamalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Vatandaşlarımızın dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocuklarımızın arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyelerimiz tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarımızda risk olabilecek unsurlara önlem alınmadığında ya da etkin bir denetim yapılmadıgˆında vatandaşlarımızın huzuru bozulmaktadır.

Bununla birlikte, çocukların her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okul önleri ile parklarda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlügü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 05/12/2018 Çarşamba günü 07:00-09:00, 13:00-16:00 ve 18:30-20:30 saatleri arasında okul önleri ile çevresindeki elektronik oyun salonlarında, internet kafelerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu, ailelerin çocukları ile vakit geçirdiği park, bahçe, sahil kenarı işletmeleri vb. yerlerde (20.937) emniyet ve (27.840) jandarma personeli olmak üzere toplam (48.777) personel, (190) dedektör köpek ve (11.336) ekibin katılımı ile (16.500) okul çevresinde ve (10.157) parkta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması yapılmıştır.

Uygulama sonucunda; (392.371) şahıs sorgulanmış, (17.075)’ı okul servis aracı olmak üzere toplam (152.127) araç denetlenmiş ve (12.954) umuma açık iş yeri kontrol edilmiş;

(3) adam öldürme,

(4) yağma,

(66) yaralama,

(39) hırsızlık,

(28) dolandırıcılık,

(1) cinsel taciz,

(3) çocuğun cinsel istismarı,

(3) uyuşturucu madde ticareti yapmak,

(26) kaçakçılık,

(1) fetö/pdy terör örgütüne üye olmak,

(3) silahlı terör örgütüne üye olmak ve

(960) diğer suçlardan olmak üzere toplam (1.137) aranan şahıs yakalanmıştır.

Ayrıca uygulama sonucunda; (8) adet ruhsatsız tabanca, (11) adet ruhsatsız av tüfeği, (3) adet kurusıkı tabanca, (59) adet mermi, (10) adet kesici/delici alet, (970) gr esrar, (8) gr eroin, (5,4) gr bonzai, (29) gr metanfetamin, (2.199) litre kaçak içki, (14.699) paket kaçak sigara elde edilmiş, (11)’i çocuk olmak üzere (29) kayıp şahıs bulunmuş, (650) şahsa adli-idari işlem yapılmış, yapılan işlemler sonucu (68) şahıs gözaltına alınmış, (5) adet iş yeri kapatılmış, (206) adet aranan araç yakalanmış, (120)’sı okul servis aracı olmak üzere (931) adet araç trafikten men edilmiş, idari ve trafik yönünden toplam (1.655.927) TL cezai işlem uygulanmıştır.