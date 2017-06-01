Hakim soruyu sordu salon alkışladı !

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, TSK mesaj sisteminden gönderilen sıkıyönetim belgesinde imzası bulunan sanıklardan eski Kurmay Albay Avıalan'ın çapraz sorgusuyla devam edildi. Avıalan, "Madem ortaklıkta dolaşıyordunuz, karargah dışındaydınız, Akın Öztürk'ün, Akıncı Üssü'ndekileri ikna etmeye çalıştığını nasıl duydunuz?" sorusuna, "Seyirci konumundaydım, kim ne konuşuyor seyrediyordum, sadece sesleri duyuyordum" yanıtını verdi. Başkan Dik'in, "Sizi oraya seyretmek için mi çağırdılar?" şeklindeki sorusu, salondaki şehit ve gazi yakınları tarafından alkışlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın bugünkü celsesinin öğleden sonraki bölümünde, darbeye hazırlık kapsamında Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan üç katlı villada firari sanık Adil Öksüz başkanlığında darbe girişimine ilişkin yapılan toplantılara katıldığı iddia edilen eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Avıalan'ın, Akıncı Üssü'nde sabaha kadar beklediğini, hiçbir faaliyete katılmadığını ileri sürmesi üzerine, "Darbe olduğunu öğrendiniz neden orada durdunuz?" diye sordu. Akıncı Üssü'nden çıkış yasağı bulunduğunu, bu nedenle dışarı çıkamadığını ileri süren Avıalan, "Mümkün olduğunca sigara içme bahanesiyle dışarıda durmaya çalıştım, bir şeye karışmadım." savunmasını yaptı.

Öksüz'le toplantı yaptığı iddia edilen Avıalan kendini savundu

Hakimlik ve savcılık ifadesi okunan Avıalan, savcılık ifadesinde, "Akıncı Üssü'nde Akın Öztürk, ara buluculuk yapmaya çalışıyordu" şeklindeki sözlerini, "Ara buluculuk tabirini düzeltiyorum. Oradaki insanları ikna etmeye çalışıyordu. Ara buluculuk yaptı demek yanlış anlaşılıyormuş." diyerek düzeltti. Avıalan, Akıncı Üssü'nde 143. Filo'da tek başına göründüğü güvenlik kameralarına yansıyan fotoğrafını kabul etti.

Başkan Dik'in, "Yöneten kimdi?" sorusunu Avıalan, "Emir komuta ilişkisi yoktu, bir curcunaydı, birileri birileriyle kavga ediyordu, karmaşa vardı." şeklinde yanıtladı. "Mehmet Partigöç ile 'darbe yapılıyor, ordu yönetime el koydu' diye konuşmuşsunuz" diyen Başkan Dik'e, Avılan, "'Darbe' demedim" yanıtını verdi. Oğuz Dik ise "Sıkıyönetim, ordu yönetime el koydu ne demek?" diye sordu.

'RAHAT GEZİYORDUNUZ, BUNUN ANLAMI NE?'

Sanık Avıalan, duruşma savcısı Aytekin Cenikli'nin sorularını da yanıtladı. Savcı Cenikli'nin, "Personelci olduğunu, tuzağa düşürülerek, Akınca'ya gittiğinizi söylediniz ama Akıncı'da rahat rahat geziyorsunuz, bunun anlamı ne?" sorusuna, Avıalan, "Tek başına koridorda görünüyorum, onun haricinde arka tarafta karanlıkta sigara içtim, benim başka bir görüntüm yok, bulamazsınız." yanıtını verdi.

"FETÖ ile mücadelede başarılı olduğunuzu söylediniz. Bu kapsamda kaç personelle ilgili çalışma yaptınız?" sorusu üzerine de Avıalan, özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde, personelle ilgili gelen ihbar mektuplarını birleştirerek, çizelge haline getirdiğini, kanaatini yazarak, komutanlara arz ettiğini anlattı. Savcının soruları üzerine, Avıalan, genellikle general ve albay işlerine baktığını, bu kapsamda 100'e yakın kişiyle ilgili kayıt tuttuğunu ileri sürdü.

Savcı Cenikli'nin, "FETÖ'cü müsünüz? Darbeyi Gülen'in yaptığını söyleyemediniz. Fetullah Gülen'den korkuyor musunuz?" sorusu üzerine ise Avıalan, "Bu soruya cevap vermiyorum." dedi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, Akıncı Üssü'nde ele geçirilen uydu haritaları üzerinde parmak izinin çıktığını ve barut izinin bulunduğunu söylemesi üzerine sanık Avılan, bu kapsamda alınan raporun yanlış olduğunu iddia etti.

Avıalan, "Gazinoda ertesi gün işler bitti, karargah içinde yanlış ateşleme yapıldı, ben de yanındaydım barut izi oradan bulaştı. Yemin ediyorum elime silah almadım. Masa üzerinde haritalar vardı, ortalıkta duruyordu, ben de bir ara baktım." iddiasında bulundu.

'SEYRETMEK İÇİN Mİ ÇAĞIRDILAR?'

Sanık Avıalan, "Madem ortaklıkta dolaşıyordunuz, karargah dışındaydınız, Akın Öztürk'ün, Akıncı Üssü'ndekileri ikna etmeye çalıştığını nasıl duydunuz?" sorusuna, "Seyirci konumundaydım, kim ne konuşuyor seyrediyordum, sadece sesleri duyuyordum" yanıtını verdi. Başkan Dik'in, "Sizi oraya seyretmek için mi çağırdılar?" şeklindeki sorusu, salondaki şehit ve gazi yakınları tarafından alkışlandı.