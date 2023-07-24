Hakkari'de 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, güvenlik korucusu Hasan Çiftçi şehit oldu.
Eski Beyyurdu Karakolunda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.
Helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Beyyurdu köyündeki mezarlıkta defnedildi. Gözyaşlarını tutamayan şehidin yakınlarını askerler teselli etti.
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