Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'nın 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Falyalı, KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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