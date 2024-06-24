Halk Ekmeğe %66 zam sonrası Tüketiciler Derneği'nden İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen ve 5 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 8 liraya çıkarılmıştı. Yapılan zam sonrasında Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, İBB Başkanı İmamoğlu'na "yüzde 60 zammın gerekçesi açıklanmalıdır" çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek'in üretip sattığı ekmek fiyatlarına zam yaptı.

Yeni zamla birlikte İstanbul’daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek artık 8 TL'den satılacak.

Ayrıca Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yapmıştı. Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükselmişti.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

İstanbul’da Halk Ekmek'e ortalama % 60 zam yapıldı. İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık halk ekmeğe ortalama yüzde 60 oranında zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 8 liraya çıkartıldı.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş’nin kendi internet sitesinde yayınladığı faaliyet raporuna göre, Bağımsız Denetimden geçmiş 2023 yılı Esas Faaliyet Karı 53.968.154.-TL, Dönem Karı ise 746.961.376.-TL’dir.

HALK EKMEK dönem karı elde ederek faaliyetlerini sürdürürken, % 60 zammın gerekçesi İSTANBUL HALKINA açıklanmalıdır.

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.