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  3. 02 Mayıs 2020 17:18

Haluk Levent YKS sınavı için devreye girdi

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, YKS'nin tarihi ile ilgili bakanlıklarla görüştüğü söyledi.

Haluk Levent YKS sınavı için devreye girdi
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AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) erkene alınmaması talebi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Levent, “Sabahtan beri AHBAP Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim başta olmak üzere 3 bakanlıkla görüşmelerde bulundum. Gençlerin isteklerini beklentilerini belirttim.

Pazartesi konu Bakanlar Kurulu’nda. ‘Haluk abi izlenimin ne?’ diyecek olursanız emoji ile belirteyim: :) #ykstarihinedokunma”

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