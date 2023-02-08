Haluk Levent'ten Twitter'a erişimin kısıtlanmasına tepki: Ne canlar kurtardı

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına Türkiye çapında erişimin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent ve AHBAP Derneği afet bölgelerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı deprem için yardım çağrılarını ve organizasyonlarını da Twitter'dan sık sık paylaşıyor. Levent, Türkiye genelinde Twitter'ın kısıtlamasına "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" sözleriyle tepki gösterdi.

"NE CANLAR KURTARDI"

Haluk Levent Twitter'daki "Bizlere ilettiğiniz ihbarları tek tek not edip ilgili şehirlerimize bildiriyoruz. Yakınlarına ulaşamayanlar bu twitin altında toplansın. Bizler de istatistik tutalım" paylaşımının etkileşim sayısını paylaştı. Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Twitter neden açık olmalı biliyor musunuz ey yetkililer!

Bakın normalde 111,000 beğenini görüntülenmesi 2-3 milyondur.

Sadece şu twit ne canlar kurtardı.

Herkes twitin altına 10 kez baktı.

İnsanlar yakınları için yazdı.

Yakında olan gönüllüler bu twitlere bakarak destek verdiler"