Hamurla top gibi oynanan fırının işletmecisinden açıklama

Van'da personelin hamura tekme atıp önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntülerle ilgili fırın işletmecisinden açıklama geldi.

Van'ın Erçiş ilçesinde bir fırında ekmek yapmak için hazırlanan hamuru, top yapıp oyun oynayanlarla ilgili işletmenin sahibi konuştu.

Kocapınar Mahallesi'ndeki fırında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile top gibi oynadığı, hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Paylaşımın ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık, fırına yönelik 31 bin 687 TL ceza uygulanıp, işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan fırın çalışanları ve işletmecisi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KABUL EDİLEBİLİR HİÇBİR YÖNÜ YOK'

Kocapınar Mahallesi'nde 25 yıldır fırıncılık yapan, 5 çocuk babası Mehmet Matur, 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu ve 2'nci günün sonunda yetersiz görülerek işe alınmadığını söyledi.

FIRINIMIZA YÖNELİK BİR KUMPAS

Matur, "İşletmemizle herhangi bir alakaları yok. Bu olayın işe almamamızla alakasının olduğunu düşünerek, bunun fırınımıza yönelik bir kumpas olduğunu düşünmekteyiz. Yapılanların kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur. Örf ve adetlerimizde ekmeğe saygı baştadır. Yapılanlar, kendini bilmez 2 genç tarafından düşüncesizce yapılmış bir davranıştır" diye konuştu.