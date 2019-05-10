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  3. 10 Mayıs 2019 09:45

Haşim Kılıç'tan YSK'nın kararı için ilk yorum

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine hükmeden YSK'nın kararını değerlendirdi.

Haşim Kılıç'tan YSK'nın kararı için ilk yorum
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da seçim iptalini Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bir dönem aldığı "367 kararı"na benzetirken, tartışmaya eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Kılıç, "YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır" ifadelerini kullandı.

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