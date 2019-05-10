Haşim Kılıç'tan YSK'nın kararı için ilk yorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da seçim iptalini Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bir dönem aldığı "367 kararı"na benzetirken, tartışmaya eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Kılıç, "YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün hatırlattığı ''367 Kararı'' neydi ?

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