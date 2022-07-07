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Hastaneden randevu alamayan bir kişi köprüye çıktı

Hastaneden randevu alamayan bir kişi köprüye çıktı

Ankara'da bir şahıs, hastaneden randevu alamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önündeki Bilkent köprüsüne çıkarak eylem gerçekleştirdi.

Ankara'da hastaneden muayene randevusu alamayan bir kişi Sağlık Bakanlığı önündeki Bilkent köprüsüne çıkarak eylem gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüye çıkan şahsı ikna ederek aşağıya indirdi. Alınan bilgiye göre, şahıs emniyete götürülüyor.

Yurttaşların hastanelerden randevu bulmakta zorlandığı gündeme gelmişti. Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı belirtilmişti.

Etiketler hastane randevu tedavi kontrol muayene hastane randevusu köprü ankara
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