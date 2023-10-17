Hastanelerin acil servislerinde, acil sorun!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, hastanelerin acil servislerinden hizmet alan vatandaşların, yüksek faturalarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, ilgili bakanlıkları göreve çağırdı ve hastanelerin acil servislerinde verilen hizmetlerin ücretlendirilmesinde kapsam ve sınırın daha açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini açıkladı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de sağlık sisteminde 7'de 77'ye herkesi ilgilendiren büyük bir sıkıntı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumları göreve çağırdı.

Son dönemde Tüketiciler Derneği'ne ulaşan vatandaşların hastanelerin acil servislerinden aldıkları hizmetlerin ücretlendirilmesi konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "vatandaşlar yüksek tutarlı faturalardan şikayetçi" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuya ilişkin uygulama tebliğleri/yazıları bulunmasına rağmen, hastanelerin acil servislerinden alınan hizmetlerin ücretlendirilmesinde sıkıntılar olduğunu belirten Küçük, ", kapsam ve sınırının daha açık bir şekilde belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir." dedi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün açıklaması:

Son günlerde Derneğimize ulaşan vatandaşlarımız, hastanelerin acil servislerinden aldıkları hizmetlerin ücretlendirilmesinde sorunlar yaşadıklarını belirterek, yüksek tutarlı faturalarla karşılaştıklarını belirtmektedir.

Bu konuda, hasta ya da hasta yakınları ile hastaneler arasında tartışmalar yaşanmakta ve maddi mağduriyetler ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuya ilişkin uygulama tebliğleri/yazıları bulunmasına rağmen, hastanelerin acil servislerinden alınan hizmetlerin ücretlendirilmesinde, kapsam ve sınırının daha açık bir şekilde belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Konunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlar tarafından ele alınarak, yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyecek düzenlemeler yapılması, düzenlemelerin kamuoyu ile paylaşılması ve uygulanabirliğinin sağlanması yerinde olacaktır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)