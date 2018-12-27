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  3. 27 Aralık 2018 16:35

Hatay'da yürek burkan görüntü

Hatay'da güvenlik güçleri, 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi donmak üzereyken bulundu.

Hatay'da yürek burkan görüntü
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Hatay’ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı.

Olay, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Babatorun Mahallesi ile Yolağzı Mahallesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6’sı çocuk 13 Suriyeli soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi. Altınözü’nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.

BEBEĞİ NEFESİYLE ISITTI

Soğuktan donmak üzere olan Suriyelileri bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım ederek kendi parkalarını verdi. Bazıları bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Donmak üzere olan Suriyeliler çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.

DHA

güvenlik güçleri , soğuk , suriyeli
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