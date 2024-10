Havada acı anons: Kaptan pilotun öldüğünü kuleye böyle bildirdi

THY'nin Seattle-İstanbul seferi sırasında kaptan pilotu hayatını kaybetmişti. İkinci pilotun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede ''Başlangıçta üç pilotumuz vardı ancak kaptanlarımızdan birini kaybettik'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde, THY'nin TK-204 sefer sayılı TC-LGR kuyruk tescilli Seatle-İstanbul seferini yapan Airbus A350 uçağının kaptan pilotu sefer esnasında aniden bayıldı. Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve New York Havalimanı'na acil iniş yapacağını deklere etti. Pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybetmesinin ardından uçağın ikinci pilotunun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, "Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik. Şu an Jonh F. Kennedy'ye yöneliyoruz" sözleri kayıtlara geçti.

DHA