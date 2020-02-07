Havalimanındaki uçak kazası nasıl yaşandı ? Simülasyonda canlandırdılar

3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin de yaralandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimmanı'ndaki uçak kazasının sebebi merak edilirken, kaza anı yapılan simülasyonla birebir canlandırıldı. Yapılan uçuş simülatöründe kaza anındaki hava şartları ve pist koşulları ile iniş denemesi yapıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimmanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi, 180 kişi de yaralandı. Pilotların pisti pas geçmeyip iniş kararı doğru muydu? Rüzgar kazada ne kadar etkili oldu? İstanbul'daki uçak kazasına ilişkin sorular yürütülecek soruşturma sonucu yanıt bulacak. Ancak kaza anında neler yaşandığını canlandırmak mümkün.

UÇAK KAZASINI BİREBİR CANLANDIRDILAR

NTV'den Serkan Kaya, Ankara'daki bir uçuş simülasyon merkezinde Eğitmen Onur Demirci'nin kontrolünde, uçuş simülatöründe kaza anındaki hava şartları ve pist koşulları ile iniş denemesine tanıklık etti.

Birebir aynı koşullarda yapılan similasyonda da uçak pist sonunda duramayarak, 30-40 metrelik boşluğa düştü.