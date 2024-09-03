Hazerfen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

İstanbul Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı.

Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş yaptığı sırada, iniş takımları kırıldı. Uçak pistin dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

DHA