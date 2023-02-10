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Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı

Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı
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Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, depremzedeler için topladıkları yardımın miktarını "72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık. Paylaşmak zorunda hissettik. (Zorunda kaldık da diyebiliriz.)" diyerek açıkladı.

Asrın felaketinde ilk dakikadan itibaren aralıksız yardım etmek için çalışan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği ve Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilmelerinin ardından topladıkları yardımları paylaştı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, şunları söyledi:

"72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız. Paylaşmak zorunda hissettik. (Zorunda kaldık da diyebiliriz…)"

Uğur'un paylaştığı görseldeki bilgiye göre, Babala TV'nin topladığı ve organize ettiği yardımlar bu şekilde.

Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı

Etiketler babala oğuzhan uğur haluk levent ahbap babalatv yardımlar
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