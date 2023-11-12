HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting

HÜDAPAR'ın Batman'da düzenlediği Filistin'e destek mitinginde HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu sahneye Hamas üniformaları giyen kişilerle birlikte çıktı.

Batman'da HÜDAPAR İl Başkanlığı tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Mitinge ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelenler, İsrail'in saldırılarını protesto etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Mitinge katılan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu sahneye Hamas birliklerinin giyinen üniformalardan giyen yüzleri peçeli kişilerle birlikte çıkması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü açıklamasında Hamas'ın terör örgütü olmadığını ifade etmişti.

Mitingde konuşan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında, işgale karşı direnmenin meşru bir hak olduğunu ifade ederek, mazlumlarla dayanışma içinde bulunduklarını söyledi.

Yapıcıoğlu, "Zalimin zulmüne boyun eğmeyen azizleri tebrik ediyoruz. Gazze'ye ateş ve ölüm yağıyor. Orada hastaneler, camiler, kiliseler, yardım konvoyları ve su taşıyan arabalar bombalanıyor. Seyretmekle yetinen insanlık ölüyor orada. Son 15 yılda şehadet şerbeti içen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 130 binin üzerinde." diye konuştu.