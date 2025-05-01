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Hükümetten çılgın proje Kanal İstanbul için iki farklı açıklama

Hükümetten çılgın proje Kanal İstanbul için iki farklı açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ''Kanal İstanbul gündemimizde yok'' sözlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uraloğlu, ''Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, ''çılgın proje'' olarak nitelendirilen Kanal İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uraloğlu, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı. 

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"İlgili kurumlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere, değerli bakanımız başta olmak üzere biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamalarda bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz.

Biz Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum; çok net bir irademiz var, Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız.

Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız bunu istişare ediyoruz hem bakanımızla (Murat Kurum), hem de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.

Ciddi bir projeden bahsediyoruz 15-20 milyar dolarlık. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Bundan vazgeçmiş değiliz."

BAKAN KURUM "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Kanal İstanbul ile ilgili soruya, ''Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum'' yanıtı vermişti.

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İMAMOĞLU REFERANDUM ÖNERDİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ''Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.'' demişti. 

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Etiketler kanal istanbul murat kurum abdulkadir uraloğlu
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