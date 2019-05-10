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  3. 10 Mayıs 2019 08:21

İBB binasının girişindeki T.C. ibaresi söküldü mü ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu açıklandı.

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İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

Erdoğan: ''Belediyelere T.C. ibaresi asmak riyakarlıktır''Erdoğan: ''Belediyelere T.C. ibaresi asmak riyakarlıktır''

 

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