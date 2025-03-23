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İBB Meclisi'nin yarınki olağanüstü toplantısı iptal edildi

İBB Meclisi'nin yarınki olağanüstü toplantısı iptal edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi yarınki olağanüstü toplantısını İstanbul Valiliği’nin çarşamba mecliste başkan vekili seçimi yapılacağını açıklamasının ardından iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu gözaltına alınan 106 kişiden 51’i tutuklandı.

Tutuklamalar sonrası Şişli Belediyesi’ne kayyum atanırken, İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması ile Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı" ifadeleri yer almış, Bakanlığın ardınadn İstanbul Valiliği de İBB Meclisi’nde çarşamba başkan vekili seçimi yapılacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından İBB Meclisi’nin yarınki olağanüstü toplantısı iptal edildi.

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Etiketler İBB meclisi istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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