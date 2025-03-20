İBB soruşturmasında 197 milyon TL'lik skandal iddia

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un dev bir AVM'sinden rüşvet istendiği, rüşvet alınamayınca da AVM’ye 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli E.Y. ve gözaltında bulunan şüpheli S.A.’in müşteki olan Capacity AVM’nin sahiplerini tehdit ettikleri, bunu da "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" dedikleri iddia edildi.

Tanık beyanına göre ayrıca, şüpheli S.A.’in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" ifadelerini kullandığı, öte yandan, AVM sahiplerine yapılan rüşvet teklifinin ardından para ödenmemesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği öne sürüldü.

DHA