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İBB soruşturmasından şoke eden iddia: ''İki yüz usülsüz ihale var''

İBB soruşturmasından şoke eden iddia: ''İki yüz usülsüz ihale var''
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde usulsüz ihale tespit edilirken, gözaltına alınan bazı şüphelilerin de itirafçı olmak istedikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 87 şüpheli dün gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 200'ün üzerindeki ihalede usulsüzlük tespit edildi.

Bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçi olmak istediği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınacağı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez ifadesinin alınacağı öğrenildi. (DHA)

 

DHA

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu usülsüzlük 200 usülsüz ihale
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