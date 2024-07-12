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İBB'den kreş ücretlerine zam

İBB'den kreş ücretlerine zam
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İBB Meclisi'nde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya yükseltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

Etiketler kreş ibb kreş ücretleri
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