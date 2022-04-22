İBB'den, metro ve tramvaylara 23 Nisan düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarını herkesi ilkokul yıllarına götüren süslemelerle donattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte 1921’den itibaren kutlanmaya başlayan, ilerleyen yıllarda 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla kutlanan Ulusal Egemenlik Bayramı ve bir diğer bayram olan Çocuk Bayramı ile birleştirilerek kutlanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, her yıl en önemli günlerden birisi olarak yer almaya devam ediyor.

Türkiye’nin her noktasında yüz binlerce vatandaşın çeşitli etkinliklerle kutladığı 23 Nisan, son yıllarda eskisi kadar coşkulu kutlanamıyordu. Pandeminin etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bu yıl, İBB, 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamak için harekete geçti. İBB, metro ve tramvayları süsleyerek İstanbulluları duygulandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metro ve tramvayları ilkokul yıllarında camlara asılan süslemelerle donattı. ATA yazılı bayraklar ve okuma fişleriyle donatılan metro, pek çok vatandaşın anılarını yeniden canlandırdı.