İbrahim Kalın'dan sert tepki: Bu PKK ve FETÖ ağzıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsveç Devlet Televizyonu’na verdiği bir röportajda gergin anlar yaşandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç Devlet Televizyonu’na verdiği röportaj esnasında gergin anlar yaşandı. Türkçe selamlaşmayla başlayan röportaj, konu Türkiye hakkındaki iddialara gelince giderek sert bir ton aldı.

İsveçli muhabir, Türkiye'nin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konusunda bir merkez haline geldiği iddiası üzerinden bir soru sordu. İbrahim Kalın, soruya tepki gösterdi. Muhabirin ısrar etmesi üzerine tansiyon yükseldi.

Kalın, Türkiye'nin kaçakçılar için "güvenli bir liman" haline geldiği iddialarını reddetti.